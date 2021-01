Amici 20, Rudy apre un televoto flash per 3 concorrenti: rischio eliminazione (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rudy Zerbi nel daytime di Amici 20 ha deciso di aprire il televoto per 3 aspiranti cantanti e allievi del talent show. Arianna, Evandro e Leonardo dovranno cantare un pezzo a testa. In base ai voti che riusciranno a guadagnare dai telespettatori e dagli utenti del web, ci saranno delle conseguenze. L’ultimo classificato, infatti, potrebbe essere eliminato dal talent show. Per fortuna, la decisione finale non spetterà solamente e unicamente a chi ha avanzato tale proposta. (E menomale! Ci verrebbe da dire). Ci è parso di capire, infatti, che potranno esprimere il proprio parere anche le altre due coach, Anna Pettinelli e Arisa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@Amiciufficiale) Chi rimarrà all’interno della scuola di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 21 gennaio 2021)Zerbi nel daytime di20 ha deciso di aprire ilper 3 aspiranti cantanti e allievi del talent show. Arianna, Evandro e Leonardo dovranno cantare un pezzo a testa. In base ai voti che riusciranno a guadagnare dai telespettatori e dagli utenti del web, ci saranno delle conseguenze. L’ultimo classificato, infatti, potrebbe essere eliminato dal talent show. Per fortuna, la decisione finale non spetterà solamente e unicamente a chi ha avanzato tale proposta. (E menomale! Ci verrebbe da dire). Ci è parso di capire, infatti, che potranno esprimere il proprio parere anche le altre due coach, Anna Pettinelli e Arisa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial (@ufficiale) Chi rimarrà all’interno della scuola di ...

