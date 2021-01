Scrivere un libro per il tuo personal brand

Leggi su wired

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Foto: ElasticComputeFarm via Pixabay)di Giacomo Bruno Per molti di noiunè un sogno da sempre chiuso nel cassetto. Dopo tutto chi, soprattutto in tenera età, non ha mai desiderato stringere un giorno tra le mani un manoscritto che portava il proprio nome? Quello che molti ignorano, tuttavia, è che unnon è un semplice insieme di pagine contenute all’interno di una copertina di design. È molto di più. Per un imprenditore o un libero professionista, per esempio,unnon dovrebbe essere un optional. Dopotutto, stiamo parlando del mezzo di marketing più efficace al mondo per farci conoscere ed emergere dalla massa, generando autorevolezza attorno al nostro, per posizionarci come massimi esperti di settore. Se anche tu ti ...