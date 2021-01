2 per mille ai partiti, il Pd resta in vetta ma perde 1 milione. In calo anche la Lega, exploit Fdi (+90%). Azione ha i sostenitori più ricchi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Pd e Lega si confermano ai primi posti con 7,4 e 2,3 milioni, ma perdono rispettivamente un milione e quasi 700mila euro rispetto all’anno prima. Fratelli d’Italia registra un nuovo exploit e incassa l’88% in più rispetto al 2019, superando i 2,1 milioni. La “vecchia” Lega Nord per l’Indipendenza della Padania continua sulla strada di un lento declino e mette a segno 646mila euro, poco più dei Verdi che dopo l’ottima performance registrata nell’anno di Fridays for Future perdono un po’ di terreno. In calo anche il bottino di Forza Italia. Italia viva, nata nel settembre 2019 e appena resasi responsabile della crisi di governo, prende 725mila euro. Sono i dati sul 2 x mille ai partiti politici destinato dagli italiani con le dichiarazioni dei redditi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Pd esi confermano ai primi posti con 7,4 e 2,3 milioni, ma perdono rispettivamente une quasi 700mila euro rispetto all’anno prima. Fratelli d’Italia registra un nuovoe incassa l’88% in più rispetto al 2019, superando i 2,1 milioni. La “vecchia”Nord per l’Indipendenza della Padania continua sulla strada di un lento declino e mette a segno 646mila euro, poco più dei Verdi che dopo l’ottima performance registrata nell’anno di Fridays for Future perdono un po’ di terreno. Inil bottino di Forza Italia. Italia viva, nata nel settembre 2019 e appena resasi responsabile della crisi di governo, prende 725mila euro. Sono i dati sul 2 xaipolitici destinato dagli italiani con le dichiarazioni dei redditi ...

