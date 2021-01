Uomini e Donne 19 gennaio: le anticipazioni del Trono Classico e del Trono Over (Di martedì 19 gennaio 2021) Cosa succede nella puntata di oggi, martedì 19 gennaio, a Uomini e Donne? Una domanda che molti fan si stanno ponendo dopo il precedente appuntamento che ha visto Gemma Galgani allontanarsi da Maurizio, che le ha confidato la volontà di interrompere la conoscenza che andava avanti ormai da diverse settimane. Incassata la delusione, la dama torinese dimostrerà di aver voltato in fretta pagina. Gemma annuncerà infatti di aver iniziato la conoscenza di un quarantenne. Secondo le anticipazioni del Vicolo delle news, inoltre, nella puntata di oggi dovrebbe tornare protagonista anche Giancarlo, il quale, dopo la fine della frequentazione con Aurora, decide di conoscere una nuova dama: Alessandra. Da non escludere inoltre la possibilità che la puntata di oggi possa vedere sotto i riflettori i due tronisti del ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 gennaio 2021) Cosa succede nella puntata di oggi, martedì 19, a? Una domanda che molti fan si stanno ponendo dopo il precedente appuntamento che ha visto Gemma Galgani allontanarsi da Maurizio, che le ha confidato la volontà di interrompere la conoscenza che andava avanti ormai da diverse settimane. Incassata la delusione, la dama torinese dimostrerà di aver voltato in fretta pagina. Gemma annuncerà infatti di aver iniziato la conoscenza di un quarantenne. Secondo ledel Vicolo delle news, inoltre, nella puntata di oggi dovrebbe tornare protagonista anche Giancarlo, il quale, dopo la fine della frequentazione con Aurora, decide di conoscere una nuova dama: Alessandra. Da non escludere inoltre la possibilità che la puntata di oggi possa vedere sotto i riflettori i due tronisti del ...

