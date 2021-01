Un sacerdote è stato trucidato a colpi di machete in Nigeria (Di martedì 19 gennaio 2021) La Nigeria si conferma un territorio più che ostile per i cristiani, che continuano ad essere perseguitati. Padre John Gbakaan è stato trucidato la scorsa settimana. Un’ennesima triste vicenda, all’interno di un contesto che abbiamo già avuto modo di chiamare “massacro silenzioso”. Il sacerdote è divenuto vittima di un terribile episodio, per cui è stato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 19 gennaio 2021) Lasi conferma un territorio più che ostile per i cristiani, che continuano ad essere perseguitati. Padre John Gbakaan èla scorsa settimana. Un’ennesima triste vicenda, all’interno di un contesto che abbiamo già avuto modo di chiamare “massacro silenzioso”. Ilè divenuto vittima di un terribile episodio, per cui èInsideOver.

SurrexitVere : RT @acs_italia: Un altro Sacerdote barbaramente ucciso in #Nigeria. Padre John Gbakaan, parroco nella diocesi di Minna, tre giorni fa è sta… - kabe1945 : RT @acs_italia: Un altro Sacerdote barbaramente ucciso in #Nigeria. Padre John Gbakaan, parroco nella diocesi di Minna, tre giorni fa è sta… - Sage79924769 : RT @acs_italia: Un altro Sacerdote barbaramente ucciso in #Nigeria. Padre John Gbakaan, parroco nella diocesi di Minna, tre giorni fa è sta… - samontalbano49 : RT @acs_italia: Un altro Sacerdote barbaramente ucciso in #Nigeria. Padre John Gbakaan, parroco nella diocesi di Minna, tre giorni fa è sta… - arual812 : RT @acs_italia: Un altro Sacerdote barbaramente ucciso in #Nigeria. Padre John Gbakaan, parroco nella diocesi di Minna, tre giorni fa è sta… -