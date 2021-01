Amici, Giulia Stabile fa una gaffe su Silvia Toffanin: Maria De Filippi si scusa in diretta (VIDEO) (Di martedì 19 gennaio 2021) Amici 20 in diretta per la gara degli inediti Dopo settimane di puntate registrate, sabato 16 gennaio 2021 alle 14:10 su Canale 5 è andato in onda un appuntamento in diretta di Amici di Maria De Filippi. Il motivo di tale scelta lo ha detto la stessa conduttrice pavese nei primi minuti della puntata. In pratica, tutti gli allievi di canto hanno interpretato i loro inediti per stilare una classifica finale, votata dal pubblico da casa col televoto in modo mandare i loro pezzi in radio. Oltre a questo, però, in trasmissione si è parlato della forte discussione che Alessandra Celentano ha avuto in sala prove con Elena D’Amario. In studio gli animi si sono surriscaldati e addirittura la prof di danza è scappata dietro le quinte. (Continua dopo il ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 19 gennaio 2021)20 inper la gara degli inediti Dopo settimane di puntate registrate, sabato 16 gennaio 2021 alle 14:10 su Canale 5 è andato in onda un appuntamento indidiDe. Il motivo di tale scelta lo ha detto la stessa conduttrice pavese nei primi minuti della puntata. In pratica, tutti gli allievi di canto hanno interpretato i loro inediti per stilare una classifica finale, votata dal pubblico da casa col televoto in modo mandare i loro pezzi in radio. Oltre a questo, però, in trasmissione si è parlato della forte discussione che Alessandra Celentano ha avuto in sala prove con Elena D’Amario. In studio gli animi si sono surriscaldati e addirittura la prof di danza è scappata dietro le quinte. (Continua dopo il ...

