Palazzo delle Esposizioni | ecco programma settimanale

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma – Continua #IPianiDelpalinsesto online insul sito e sui social media diche si arricchisce ogni settimana di nuovi contenuti e che, in questa nuova edizione, ha come ospite speciale la Quadriennale d’Arte 2020 di Roma nella rubrica #FuoridaiPiani che condividera’ ildella mostra. Tra gli appuntamenti in calendario: lunedi’ 18 gennaio un’attivita’ per i giovani, una scheda operativa scaricabile per conoscere l’opera di Giuseppe Chiari esposta alla mostra Fuori – Quadriennale d’arte 2020. Martedi’ Giuseppe Garrera, curatore di “Tecniche d’evasione” analizza il catalogo della mostra soffermandosi sull’opera “Mail Art” di Endre Tót. Mercoledi’ e’ la volta di “Dialoghi silenziosi”, video animati in LIS in collaborazione con ENS ...