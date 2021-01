Cade sul lavoro e batte la testa: Giorgia non vedrà mai più i suoi piccoli (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una tragedia, l’ennesima sul lavoro, una ragazza, giovane, e i suoi figli piccoli che cresceranno senza la mamma. Giorgia Sergio (Facebook)Un incidente, alcune volte banale, la caduta da una scala, ma altre volte motivo di assurda tragedia. Giorgia Sergio, 27 anni, madre di due bambini, di Martignana, in provincia di Lecce, è morta dopo una caduta sul lavoro. La ragazza, regolarmente assunta da una ditta di pulizie, era intenta nel portare a termine il suo lavoro. In piedi su una piccola scala. Ma il destino avverso era dietro l’angolo. Il piede probabilmente poggiato male in fase di discesa e la perdita di equilibrio sono stati fatali alla 27enne. La caduta, e la testa battuta sullo spigolo di un tavolino. I soccorsi, la corsa in ... Leggi su chenews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una tragedia, l’ennesima sul, una ragazza, giovane, e ifigliche cresceranno senza la mamma.Sergio (Facebook)Un incidente, alcune volte banale, la caduta da una scala, ma altre volte motivo di assurda tragedia.Sergio, 27 anni, madre di due bambini, di Martignana, in provincia di Lecce, è morta dopo una caduta sul. La ragazza, regolarmente assunta da una ditta di pulizie, era intenta nel portare a termine il suo. In piedi su una piccola scala. Ma il destino avverso era dietro l’angolo. Il piede probabilmente poggiato male in fase di discesa e la perdita di equilibrio sono stati fatali alla 27enne. La caduta, e labattuta sullo spigolo di un tavolino. I soccorsi, la corsa in ...

