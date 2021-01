Tommaso Zorzi alza il gomito al GF Vip e svela: “Oppini? Forse si sposa, ma non con me” (Di domenica 17 gennaio 2021) Tommaso Zorzi è tornato a parlare del suo rapporto con Tommaso Zorzi, il giffino è consapevole che ha già una compagna La quinta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 doveva giungere al termine l’8 febbraio ma è stata prolungata al 26 settembre. La novità non ha lasciato indifferenti i concorrenti, molti di loro sono psicologicamente stanchi e provati, non vedono infatti l’ora di tornare alla loro ‘normale vita’ fuori dalla casa più spiata d’Italia. Vedendoli giù di morale e annoiati la produzione del Grande Fratello Vip ha organizzato per i concorrenti una festa greca: “Vipponi stasera siete ufficialmente invitati a un esclusivo party greek style. Preparatevi per una cena dal sapore ellenico e a sfrenati balli al ritmo di sirtaki. Buon sabato sera“. I concorrenti si ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 17 gennaio 2021)è tornato a parlare del suo rapporto con, il giffino è consapevole che ha già una compagna La quinta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 doveva giungere al termine l’8 febbraio ma è stata prolungata al 26 settembre. La novità non ha lasciato indifferenti i concorrenti, molti di loro sono psicologicamente stanchi e provati, non vedono infatti l’ora di tornare alla loro ‘normale vita’ fuori dalla casa più spiata d’Italia. Vedendoli giù di morale e annoiati la produzione del Grande Fratello Vip ha organizzato per i concorrenti una festa greca: “Vipponi stasera siete ufficialmente invitati a un esclusivo party greek style. Preparatevi per una cena dal sapore ellenico e a sfrenati balli al ritmo di sirtaki. Buon sabato sera“. I concorrenti si ...

