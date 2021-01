Pagato per non fare nulla (o quasi): la storia di Shoji Morimoto (Di domenica 17 gennaio 2021) È la professione di Shoji Morimoto, un fenomeno del Twitter giapponese che guadagna tenendo compagnia alle persone o sostituendole in fila alle poste Leggi su it.mashable (Di domenica 17 gennaio 2021) È la professione di, un fenomeno del Twitter giapponese che guadagna tenendo compagnia alle persone o sostituendole in fila alle poste

Ultime Notizie dalla rete : Pagato per Germania, la rabbia delle imprese: tra lentezza e pasticci burocratici pagato solo l’8% degli… Il Fatto Quotidiano Hakimi, nessun problema tra Inter e Real Madrid: la verità sul pagamento della prima rata

Sull’asse Milano-Madrid non esiste alcun caso legato ad Achraf Hakimi, come circolato erroneamente nelle ultime ore. Le difficoltà economiche del club nerazzurro dell'ultimo periodo non hanno causato ...

Tre startup elettriche entrano nel pool della Volkswagen

Il gruppo Volkswagen ha inserito altri tre piccoli produttori di veicoli elettrici nel suo "pool" per le emissioni di anidride carbonica. Si tratta, secondo la testata specializzata Automobilwoche, de ...

