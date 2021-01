LIVE – Juve Stabia-Ternana, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 17 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Juve Stabia-Ternana, match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci nove punti nelle ultime cinque partite, vogliono ottenere un prestigioso successo per restare aggrappati al terno playoff; gli umbri, però, sono una vera e propria corazzata e non hanno intenzione di lasciare punti per strada. Calcio d’inizio alle ore 17:3o di domenica 17 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Juve Stabia-Ternana Ore 17:30 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Ladi, match valido per la diciannovesima giornata di. I padroni di casa, reduci nove punti nelle ultime cinque partite, vogliono ottenere un prestigioso successo per restare aggrappati al terno playoff; gli umbri, però, sono una vera e propria corazzata e non hanno intenzione di lasciare punti per strada. Calcio d’inizio alle ore 17:3o di domenica 17 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAOre 17:30 SportFace.

