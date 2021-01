Con lo Zoomwear l' eleganza è comoda

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 16 gennaio 2021) Daniela Fedi Tutto è più morbido e privo di tagli per adattarsi meglio al corpo Arriva lo «» e ringraziando il cielo non ha nulla a che spartire con la sciatteria di chi durante il primo lockdown si è laureato in mutande perché «tanto l'inquadratura del computer arriva fino al busto» e adesso affronta le varie ondate di pandemia in pantofole e tuta da ginnastica. «L'estetica si deve fondere con il modo di vivere e le nuove necessità» ha detto Alessandro Sartori, talentuoso direttore artistico di Zegna creando una strepitosa collezione che dal punto di vista moda è una piccola rivoluzione copernicana. Tutto è morbido, fluido, privo di tagli e cuciture ma nel suo essere comodo oltre ogni dire non perde il segno distintivo della verasartoriale. «Abbiamo usato un solo tessuto annuncia Sartori il jersey di cashmere, lana o ...