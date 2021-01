Non serve integrare la didattica a distanza con corsi di recupero durante l’estate per recuperare gli apprendimenti. L’esito del sondaggio di Orizzonte Scuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per la maggior parte degli utenti che ha partecipato al sondaggio di Orizzonte Scuola, non serve integrare la DaD per un'eventuale recupero degli apprendimenti durante il periodo estivo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per la maggior parte degli utenti che ha partecipato aldi, nonla DaD per un'eventualedegliil periodo estivo L'articolo .

lucianonobili : “Ci vuole coraggio a dimettersi. Ma se serve per affermare la verità, ci si dimette. Noi non abbiamo paura perché s… - CarloStagnaro : Il recovery plan serve per rilanciare, non ripristinare, l'Italia: nel documento del governo c'è ancora troppa vagh… - TeresaBellanova : Io vado in Consiglio dei ministri a fare il mio dovere istituzionale, per mettere al riparo, da europeista, le riso… - rickyrampin : È accettabile non poter fare un minimo di programmazione? A cosa serve la politica? #crisidigoverno - Giacometta3 : RT @MatteoRichetti: Agli italiani serve un Governo e non si può fare finta di nulla. -

Ultime Notizie dalla rete : Non serve Troppo Stato dove non serve, troppo poco dove sarebbe necessario Corriere della Sera Report Gimbe: "Risalgono tutte le curve, il lockdown serve ora"

Rischioso puntare tutto sul vaccino, serve un'immediata e rigorosa stretta per evitare un anno di difficile convivenza con il virus ...

Blog: Serve davvero un vice Morata?

Blog Calciomercato.com: Cari amici buongiorno! Da qualche giorno è cominciata la fase invernale della ''compravendita'' dei calciatori, detta più ...

Rischioso puntare tutto sul vaccino, serve un'immediata e rigorosa stretta per evitare un anno di difficile convivenza con il virus ...Blog Calciomercato.com: Cari amici buongiorno! Da qualche giorno è cominciata la fase invernale della ''compravendita'' dei calciatori, detta più ...