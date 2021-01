Isopensione o contratto di espansione? Ecco quale conviene nel 2021

Ultime Notizie dalla rete : Isopensione contratto

Ipsoa

Il contratto deve contenere una programmazione dell'assunzione ... lavoro di produrre una fideiussione bancaria (al pari di quanto attualmente avviene per l'isopensione) nonché il versamento mensile ...Confermati per il 2021 due importanti strumenti per la gestione degli scivoli aziendali. La legge di Bilancio 2021, infatti, proroga ...