Il ricchissimo PSG mette in cassa integrazione 400 dipendenti (ma i calciatori non si toccano) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il ricchissimo Paris Saint-Germain ha deciso di mettere in disoccupazione parziale, una sorta di cassa integrazione, circa 400 dipendenti. Ma i calciatori no, quelli non si toccano. Le perdite del club parigino di proprietà del miliardario Nasser Al-Khelaïfi a fine stagione potrebbero toccare i 200 milioni di euro. Stando a quanto riportato da France Bleu Paris e ripreso da Calcio e Finanza, la situazione ha costretto i dirigenti a fare scelte drastiche, tanto che dal 4 gennaio oltre la metà dei dipendenti non lavoreranno per uno e fino a cinque giorni a settimana. I tagli ai costi riguardano il settore legale, il marketing, il ticketing e altri servizi. Solo il settore sportivo non dovrebbe essere interessato dalla misura. Il club aveva già messo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021) IlParis Saint-Germain ha deciso dire in disoccupazione parziale, una sorta di, circa 400. Ma ino, quelli non si. Le perdite del club parigino di proprietà del miliardario Nasser Al-Khelaïfi a fine stagione potrebbero toccare i 200 milioni di euro. Stando a quanto riportato da France Bleu Paris e ripreso da Calcio e Finanza, la situazione ha costretto i dirigenti a fare scelte drastiche, tanto che dal 4 gennaio oltre la metà deinon lavoreranno per uno e fino a cinque giorni a settimana. I tagli ai costi riguardano il settore legale, il marketing, il ticketing e altri servizi. Solo il settore sportivo non dovrebbe essere interessato dalla misura. Il club aveva già messo ...

Calcio e Finanza: le perdite del club parigino di Nasser Al-Khelaïfi a fine stagione potrebbero toccare i 200 milioni di euro ...

