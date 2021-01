GF Vip: Antonella Elia Mente Sulla Sua Malattia! (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet ha suscitato polemica. Un’offesa nei confronti della concorrente da parte dell’opinionista, che ha poi fatto un’inaspettata rivelazione. Ma, a quanto pare, sarebbe tutta una bugia. Scopriamo insieme i dettagli! Antonella Elia si sa, è proprio un personaggio. Schietta, capricciosa e forse, a volte, un po’ bambina, offre sempre un modo per far parlare di sé. AttualMente è coinvolta in una bufera, dovuta al duro confronto con la concorrente del Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet. Infatti, l’opinionista è entrata nella Casa di Cinecittà e ha assunto un atteggiamento che ha indisposto notevolMente i telespettatori e molti utenti del web. In particolare, è stata una frase detta alla De Grenet, a creare scalpore. ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo scontro trae Samantha De Grenet ha suscitato polemica. Un’offesa nei confronti della concorrente da parte dell’opinionista, che ha poi fatto un’inaspettata rivelazione. Ma, a quanto pare, sarebbe tutta una bugia. Scopriamo insieme i dettagli!si sa, è proprio un personaggio. Schietta, capricciosa e forse, a volte, un po’ bambina, offre sempre un modo per far parlare di sé. Attualè coinvolta in una bufera, dovuta al duro confronto con la concorrente del Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet. Infatti, l’opinionista è entrata nella Casa di Cinecittà e ha assunto un atteggiamento che ha indisposto notevoli telespettatori e molti utenti del web. In particolare, è stata una frase detta alla De Grenet, a creare scalpore. ...

