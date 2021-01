Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma ha un altro dopo Maurizio, Davide non scegli ma bacia Chiara, Giorgio va via (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gemma mollata da Maurizio conosce un altro cavaliere Martedì pomeriggio presso lo studio 6 del centro Elios di Roma si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Di conseguenza, dame e cavalieri, ma anche tronisti e corteggiatori si sono ritrovati per raccontare cosa è accaduto in settimana. Grazie al sempre informato Il Vicolo delle News siamo in grado di fornire alcune Anticipazioni su quanto accaduto nel dating show di Maria De Filippi. La protagonista assoluta è stata ancora una volta Gemma Galgani. A quest’ultima è stata dedicata quasi un’ora per parlare di quanto accaduto nell’appuntamento scorso. Nonostante siano passati dei giorni, Maurizio è rimasto della stessa opinione, ormai ha chiuso definitivamente la conoscenza con la 70enne. ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 14 gennaio 2021)mollata daconosce uncavaliere Martedì pomeriggio presso lo studio 6 del centro Elios di Roma si sono registrate le nuove puntate di. Di conseguenza, dame e cavalieri, ma anche tronisti e corteggiatori si sono ritrovati per raccontare cosa è accaduto in settimana. Grazie al sempre informato Il Vicolo delle News siamo in grado di fornire alcunesu quanto accaduto nel dating show di Maria De Filippi. La protagonista assoluta è stata ancora una voltaGalgani. A quest’ultima è stata dedicata quasi un’ora per parlare di quanto accaduto nell’appuntamento scorso. Nonostante siano passati dei giorni,è rimasto della stessa opinione, ormai ha chiuso definitivamente la conoscenza con la 70enne. ...

Notiziedi_it : Anticipazioni Uomini e donne del 13 gennaio: Gemma non si arrende con Maurizio - italiaserait : Uomini e Donne 14 gennaio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico - MondoTV241 : Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena per Sophie! #sophiecodegoni #uominiedonne - GossipItalia3 : Uomini e Donne anticipazioni: Gemma sente un 40enne, bufera su Armando e Aurora #gossipitalianews - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne, Chiara Rabbi scoppia in lacrime: ecco perché -