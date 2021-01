Nota del Napoli: “Saremo regolarmente in campo per la Supercoppa contro la Juventus” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Napoli ha diramato una Nota stampa che si riferisce alla Supercoppa Italiana in programma mercoledì 20 gennaio contro la Juventus: “La SSCN parteciperà alla Supercoppa contro la Juventus in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio. Risponde al vero il fatto che il Presidente Aurelio De Laurentiis aveva richiesto uno spostamento della partita a fine campionato, o in una data eventualmente disponibile in primavera, per una serie di motivi di grande ragionevolezza. Ma si è sempre trattato di una proposta. Se la partita si fosse disputata in primavera, ci sarebbe stata la speranza di aprire, anche parzialmente, al pubblico. Inoltre, la proposta di De Laurentiis era rivolta a cercare maggiori fondi, dalle autorità regionali, statali e da sponsor ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilha diramato unastampa che si riferisce allaItaliana in programma mercoledì 20 gennaiola: “La SSCN parteciperà allalain programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio. Risponde al vero il fatto che il Presidente Aurelio De Laurentiis aveva richiesto uno spostamento della partita a fine campionato, o in una data eventualmente disponibile in primavera, per una serie di motivi di grande ragionevolezza. Ma si è sempre trattato di una proposta. Se la partita si fosse disputata in primavera, ci sarebbe stata la speranza di aprire, anche parzialmente, al pubblico. Inoltre, la proposta di De Laurentiis era rivolta a cercare maggiori fondi, dalle autorità regionali, statali e da sponsor ...

