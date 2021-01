La virologa Capua: 'Prima del 2023 non ci libereremo del virus, siamo sfiniti ma bisogna essere lucidi' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) per liberaci dal vede tempi lunghi, linghissimi. ' Se noi gestiremo bene la campagna di vaccinazione, per tutto il 2021 cercheremo di abbassare il numero di focolai. Nel 2022 la popolazione sarà ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) per liberaci dal vede tempi lunghi, linghissimi. ' Se noi gestiremo bene la campagna di vaccinazione, per tutto il 2021 cercheremo di abbassare il numero di focolai. Nel 2022 la popolazione sarà ...

La7tv : #dimartedi La previsione della virologa Ilaria Capua: 'Mi dispiace, ma non credo che prima del 2023 ci potrà essere… - Corriere : Capua: «Fine della pandemia? È legata alle vaccinazioni, ma non credo prima del 2023» - La7tv : #dimartedi La virologa Ilaria Capua sui decessi: 'Stiamo pagando il conto di quello che abbiamo fatto nei mesi prec… - gufolibero : RT @Bluefidel47: Le ho inviato l'indirizzo di un mio collega psichiatra, specializzato in turbe da vaneggiamento. - Fedex546 : RT @Bluefidel47: Le ho inviato l'indirizzo di un mio collega psichiatra, specializzato in turbe da vaneggiamento. -