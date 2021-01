Governo, da Grillo ok a Trizzino: “Basta scuse, serve un patto tra partiti” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – “Fra le conseguenze che il dramma della pandemia ci consegna c’è la sofferenza di milioni di persone che si sono ridotte in povertà assoluta o quasi, la solitudine di quanti si trovano a dovere affrontare una malattia sconosciuta e potenzialmente mortale, il dramma di una economia che nonostante tutto stenta a far funzionare il Paese. E poi ci sono gli 80.000 deceduti che pesano sulla coscienza di molti perché hanno fatto una fine orribile tra sofferenze indicibili ed abbandono. Tutto ciò deve indurci a riflettere sull’opportunità di continuare sulla strada di polemiche sterili e strumentali che in questo momento servono solo a dividere le energie di tutti coloro che devono occuparsi di rappresentare il Paese intero”. Così Beppe Grillo su Facebook dove rilancia un post del deputato M5s Giorgio Trizzino dal titolo ‘Lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione’. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – “Fra le conseguenze che il dramma della pandemia ci consegna c’è la sofferenza di milioni di persone che si sono ridotte in povertà assoluta o quasi, la solitudine di quanti si trovano a dovere affrontare una malattia sconosciuta e potenzialmente mortale, il dramma di una economia che nonostante tutto stenta a far funzionare il Paese. E poi ci sono gli 80.000 deceduti che pesano sulla coscienza di molti perché hanno fatto una fine orribile tra sofferenze indicibili ed abbandono. Tutto ciò deve indurci a riflettere sull’opportunità di continuare sulla strada di polemiche sterili e strumentali che in questo momento servono solo a dividere le energie di tutti coloro che devono occuparsi di rappresentare il Paese intero”. Così Beppe Grillo su Facebook dove rilancia un post del deputato M5s Giorgio Trizzino dal titolo ‘Lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione’.

Adnkronos : #Crisidigoverno, Grillo: 'Serve patto tra tutti i partiti' - petergomezblog : Crisi di governo, Grillo pubblica un estratto del discorso di Cicerone al senato per sventare la congiura di Catili… - pengueraffaele : Crisi di governo, Grillo: “Ora un patto fra tutti i partiti” - FabrizioSorre12 : RT @Michele_Anzaldi: Dopo anni di insulti a Clemente Mastella, finiti anche con in querele ai tempi del Governo Prodi 2008, che ne pensa or… - Rossana44792035 : RT @Michele_Anzaldi: Dopo anni di insulti a Clemente Mastella, finiti anche con in querele ai tempi del Governo Prodi 2008, che ne pensa or… -