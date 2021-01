Gioco legale, i ristori non bastano e non basteranno (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con nel cuore il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, all’alba del 2021 si intrecciano le valutazioni su impatti e prospettive sulla salute, sulle vite, sui sistemi sanitari, sulla tenuta delle economie delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, dei comparti, dei Paesi. Si ragiona incessantemente sugli strumenti di riscatto planetario nei confronti del virus nemico comune che ha finito per saldare ampie alleanze in tutto il mondo, quantomeno tra scienziati e ricercatori. E quando si ragiona di strumenti si ragiona sul quanto dovranno protrarsi (tanto) gli strumenti difensivi come quelli delle misure di protezione individuale, di distanziamento sociale, di interdizione degli spostamenti, delle chiusure dei comparti, dei ristori, da un lato, ma anche di quando saranno efficaci (presto?) gli strumenti d’attacco, come quelli dei vaccini, dei piani ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con nel cuore il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, all’alba del 2021 si intrecciano le valutazioni su impatti e prospettive sulla salute, sulle vite, sui sistemi sanitari, sulla tenuta delle economie delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese, dei comparti, dei Paesi. Si ragiona incessantemente sugli strumenti di riscatto planetario nei confronti del virus nemico comune che ha finito per saldare ampie alleanze in tutto il mondo, quantomeno tra scienziati e ricercatori. E quando si ragiona di strumenti si ragiona sul quanto dovranno protrarsi (tanto) gli strumenti difensivi come quelli delle misure di protezione individuale, di distanziamento sociale, di interdizione degli spostamenti, delle chiusure dei comparti, dei, da un lato, ma anche di quando saranno efficaci (presto?) gli strumenti d’attacco, come quelli dei vaccini, dei piani ...

Ultime Notizie dalla rete : Gioco legale «Gioco legale colpito dalla crisi, lo Stato intervenga» Corriere del Mezzogiorno Carnevale, 60 anni di cadute e risalite: «La fame da bambino, il Carnevale con Maradona, il vaffa a Vicini, l’amore per Paola Perego»

L’attaccante dei due scudetti col Napoli: «Mi ha salvato la fame, senza genitori dovevo dar da mangiare ai miei 6 fratelli. Mi sono dato da fare» ...

Lavoratori del gioco dimenticati e senza aiuti, chiedono l’intervento dello Stato

“Sono un lavoratore del comparto gioco legale, e chiedo aiuto a chiunque stia guardando questo video. Vi chiedo la cortesia di condividerlo sui vostri social. Aiutate centinaia di migliaia di ...

"Sono un lavoratore del comparto gioco legale, e chiedo aiuto a chiunque stia guardando questo video. Vi chiedo la cortesia di condividerlo sui vostri social. Aiutate centinaia di migliaia di ...