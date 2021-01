Dal consiglio dei ministri via libera al recovery plan (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Via libera dal consiglio dei ministri alla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, il recovery plan italiano. Previsti interventi per 210 miliardi di euro. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Viadaldeialla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, ilitaliano. Previsti interventi per 210 miliardi di euro. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Palazzo_Chigi : Precisazioni dell'Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio in merito all’intervista al senatore Ugo Grassi, pu… - TeresaBellanova : Le violenze negli Stati Uniti sono state un atto fascista e reazionario aizzato dal presidente uscente Trump, che h… - rita_desideri : RT @ellyesse: Oggi il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki,… - CorriereCitta : Dal consiglio dei ministri via libera al recovery plan - maurogab1 : RT @agambella: Giusto per curiosità, il Consiglio dei Ministri di questa sera, che potrebbe vedere l'uscita della delegazione di Italia Viv… -