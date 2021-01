Si arrampica su una sedia e cade dal balcone: 12enne gravissima (Di martedì 12 gennaio 2021) Un gioco trasformato in tragedia. Ha accostato una sedia alla ringhiera del balcone. C'è salita sopra e mentre si sporgeva è precipitata nel vuoto da sei metri d'altezza. Il tonfo sul manto erboso del ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) Un gioco trasformato in tragedia. Ha accostato unaalla ringhiera del. C'è salita sopra e mentre si sporgeva è precipitata nel vuoto da sei metri d'altezza. Il tonfo sul manto erboso del ...

Un gioco trasformato in tragedia. Ha accostato una sedia alla ringhiera del balcone. C’è salita sopra e mentre si sporgeva è ...

San Romolo, l’anima montana di Sanremo

Una tortuosa strada si arrampica dal centro di Sanremo per giungere fino a San Romolo, frazione adagiata sulle pendici del Monte Bignone a 800 mt slm. Ci accoglie subito la “bauma”, grotta dove si nar ...

