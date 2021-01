Serve un nuovo modello di leadership. L’analisi di Mancini (Sorgenia) (Di martedì 12 gennaio 2021) La crisi planetaria iniziata un anno fa è la più drammatica degli ultimi decenni e promette di portare grandi discontinuità. In Italia, poi, la pandemia è arrivata dopo un ventennio di lento e continuo declino, e questo ci mette di fronte a sfide di portata maggiore non solo rispetto ad altri Paesi ma anche rispetto alle tante difficoltà che il nostro Paese ha dovuto affrontare dal dopoguerra ad oggi. È però anche vero che le vicende più significative della storia italiana sono quelle in cui abbiamo collettivamente fatto ricorso ai nostri migliori valori ed alle nostre migliori energie per uscire da situazioni che avevano colpito gravemente la società. Il rinascimento si sviluppa dopo la peste del 1300, il risorgimento nasce dal bisogno di riscatto da un lunghissimo sfruttamento straniero e il miracolo economico viene dopo la distruzione della seconda guerra mondiale. Ma allora: quale ... Leggi su formiche (Di martedì 12 gennaio 2021) La crisi planetaria iniziata un anno fa è la più drammatica degli ultimi decenni e promette di portare grandi discontinuità. In Italia, poi, la pandemia è arrivata dopo un ventennio di lento e continuo declino, e questo ci mette di fronte a sfide di portata maggiore non solo rispetto ad altri Paesi ma anche rispetto alle tante difficoltà che il nostro Paese ha dovuto affrontare dal dopoguerra ad oggi. È però anche vero che le vicende più significative della storia italiana sono quelle in cui abbiamo collettivamente fatto ricorso ai nostri migliori valori ed alle nostre migliori energie per uscire da situazioni che avevano colpito gravemente la società. Il rinascimento si sviluppa dopo la peste del 1300, il risorgimento nasce dal bisogno di riscatto da un lunghissimo sfruttamento straniero e il miracolo economico viene dopo la distruzione della seconda guerra mondiale. Ma allora: quale ...

