Morbius cambia di nuovo data di uscita e slitta all' autunno 2021

(Di martedì 12 gennaio 2021) I fan del vampiro Marvel e di Jared Leto dovranno attendere ancora qualche settimana in più per questa pellicola.

La Sony ha rinviato l’uscita del film Morbius da marzo a ottobre 2021. La decisione è naturalmente legata alle difficoltà che continuano ad investire il settore cinematografico in seguito alla pandemi ...

