Lo sfogo di Giulia Salemi dopo l'ennesima frecciata dei Pretelli: "Sono in difficoltà" (Di martedì 12 gennaio 2021) Praticamente da oltre due settimane, Giulia Salemi si sente dire, nel corso di ogni puntata del Grande Fratello VIP 5, che la famiglia di Pierpaolo Pretelli non vede di buon occhio questa relazione. Ieri ha anche potuto leggere con i suoi occhi l'intervista rilasciata dal fratello di Pretelli, nella quale il ragazzo diceva che la sua famiglia avrebbe preferito Elisabetta Gregoraci "perchè a lei si erano affezionati di più". Mentre noi cerchiamo di capire come, si fossero affezionati, semplicemente vedendola dietro a uno schermo, la povera Salemi ogni volta, consola Pier e lo invita a non prendersela con la sua famiglia. Ieri per l'ennesima volta, nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 5, ha spiegato a Pierpaolo che fuori ci Sono interviste, talk e che spesso ...

