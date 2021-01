Gf Vip, la Gregoraci torna in studio. Polemica per la mancata quarantena - (Di martedì 12 gennaio 2021) Novella Toloni La showgirl è tornata da Dubai per l'ultima diretta del Grande Fratello Vip ma il suo rientro in studio ha suscitato clamore sui social network Il ritorno di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip ha catalizzato l'attenzione nell'ultima diretta e non solo per l'acceso confronto con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La showgirl è arrivata in studio fresca di rientro da Dubai, dove ha trascorso le festività natalizie insieme al figlio Nathan Falco e all'ex compagno Flavio Briatore, e il suo ritorno ha suscitato non poche perplessità riguardo alle misure restrittive per chi rientra dall'estero. nodo 1914683 Nell'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini si è tornati a parlare del "triangolo" amoroso tra Elisabetta Gregoraci, Giulia ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Novella Toloni La showgirl èta da Dubai per l'ultima diretta del Grande Fratello Vip ma il suo rientro inha suscitato clamore sui social network Il ritorno di Elisabettaal Grande Fratello Vip ha catalizzato l'attenzione nell'ultima diretta e non solo per l'acceso confronto con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La showgirl è arrivata infresca di rientro da Dubai, dove ha trascorso le festività natalizie insieme al figlio Nathan Falco e all'ex compagno Flavio Briatore, e il suo ritorno ha suscitato non poche perplessità riguardo alle misure restrittive per chi rientra dall'estero. nodo 1914683 Nell'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini si èti a parlare del "triangolo" amoroso tra Elisabetta, Giulia ...

Italia_Notizie : Gf Vip, la Gregoraci torna in studio. Polemica per la mancata quarantena - infoitsalute : ‘Gf Vip 5’, dopo il confronto in diretta tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli arrivano le bordate di Taylo… - infoitsalute : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci affronta Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: 'Non parlate più di me' (VID… - ilariadituccio : RT @IsaeChia: ‘#GfVip 5’, trentaduesima puntata: #ElisabettaGregoraci rientra in Casa per un duro confronto con #PierpaoloPretelli e #Giuli… - blogtivvu : Taylor Mega “stuzzica” Elisabetta Gregoraci: “Lei al #GFVip e io in quarantena…” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Gregoraci GF Vip, Stefania Orlando sotto accusa. E la Gregoraci torna in Casa DiLei Che parola senti? Effetto McGurk, l'illusione acustica che manda in confusione

Conosciuto come Effetto McGurk, si tratta di un'illusione acustica che dimostra l'interazione tra vista e udito. Infatti a seconda di ciò che vedi, sentirai una determinata parola.

GF Vip 2020, Giulia Salemi in nero per lo scontro con la Gregoraci: l’abito costa quasi 3mila euro

Giulia Salemi si è scontrata con Elisabetta Gregoraci nella puntata 32 del Grande Fratello Vip e, al di là delle polemiche, tra loro è andata in ...

Conosciuto come Effetto McGurk, si tratta di un'illusione acustica che dimostra l'interazione tra vista e udito. Infatti a seconda di ciò che vedi, sentirai una determinata parola.Giulia Salemi si è scontrata con Elisabetta Gregoraci nella puntata 32 del Grande Fratello Vip e, al di là delle polemiche, tra loro è andata in ...