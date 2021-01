Gf Vip | Elisabetta Gregoraci torna da Dubai e va in studio Scoppia la polemica | «E la quarantena?»

morena85187243 : Comunque Alfonso caro il gf quest anno lo potevi chiamare la grande Elisabetta vip... #PRELEMI - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci torna da Dubai e va al Grande Fratello Vip scoppia la polemica: «E la quarantena?» -… - Rosy75628126 : Cambiate il nome del programma a questo punto Elisabetta Gregoraci VIP Sembra al centro dell'universo stasera. #gfvip - ludovitto10 : Non sapevo che questo GFVIP 5 fosse Elisabetta Gregoraci Vip...Bastaaaaa #GFVIP5 #gfivip #GFVIP - _dicolamia_ : RT @tvblogit: Grande fratello vip 5: faccia a faccia stasera di Elisabetta Gregoraci con Pierpaolo e Giulia -

Elisabetta Gregoraci torna da Dubai e va al Grande Fratello Vip, scoppia la polemica: «E la quarantena?». Durante la diretta di lunedì 11 gennaio, l'ex moglie di ...Francesco Oppini è un fiume in piena dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip. In una lunga intervista a Non Succederà più su Radio Radio ha detto la sua su molti ...