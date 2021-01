Super Ilicic! E l’Atalanta continua a vincere

(Di domenica 10 gennaio 2021) Il 2021 non poteva iniziare meglio di così per i colori neroazzurri: terza vittoria in sei giorni e una striscia di risultati utili consecutivi che raggiunge quota otto gare. A Benevento la Dea sfoggia una prestazione di enorme tasso tecnico grazie a unJosip Ilicic che sblocca un primo tempo giocato a una porta sola, ma con i neroazzurri incapaci di andare oltre lo 0-1 nonostante numerose occasioni presentatesi sui piedi di Gosens, Zapata e dello stesso sloveno L’alba della ripresa mette sul piatto della squadra di Gasperini un’altra chance per raddoppiare ma Toloi da pochi passi spedisce fuori. Ed è così, come spesso accade nel calcio quando non si concretizza l’abnorme mole di gioco, arriva la beffa. Alla prima conclusione sannita in porta, Saua Gollini e ridona fiducia ad un Benevento fino ad allora mai pervenuto. La rete del pareggio ...

L’Atalanta è tornata. Il 4-1 in casa del Benevento parla chiaro: per Gasperini è la terza vittoria di fila, e in questo nuovo anno la Dea ha già segnato 12 gol subendone solo due. Ilicic il mattatore ...In tabella di marcia come lo scorso anno, ma con una partita in meno. E' l'Atalanta di Gasperini che vince e diverte come in Champions ...