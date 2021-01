Roma Inter 1-0 LIVE: annullato un gol a Lautaro Martinez (Di domenica 10 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Roma e Inter si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Inter 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Chance per Lautaro Martinez – Lautaro Martinez prova ad andar via a Mancini sul lato destro del campo. Accelerazione dell’attaccante nerazzurro ma al momento del cross lo stesso difensore della Roma recupera. 5? Spreca Hakimi – Hakimi si accentra dal versante destro del campo. L’esterno dell’Inter viene chiuso ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Chance perprova ad andar via a Mancini sul lato destro del campo. Accelerazione dell’attaccante nerazzurro ma al momento del cross lo stesso difensore dellarecupera. 5? Spreca Hakimi – Hakimi si accentra dal versante destro del campo. L’esterno dell’viene chiuso ...

