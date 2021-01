Lino Banfi l’amore per la moglie Lucia e la sua malattia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 gennaio 2021)Lagrasta è ladi, al secolo Pasquale Zagaria. I due si sono sposati nel 1962 e hanno avuto due figli, Walter e Rosanna (che dieci anni fa ha lottato contro un tumore al seno e da allora è madrina di “Race for the cure” di Komen Italia), che li ha resi per due volte nonni. Il loro amore è iniziato quando erano due ragazzini di Canosa di Puglia: lei faceva la parrucchiera, lui era un aspirante attore: “Ogni tanto ci scambiavamo una lettera. Lei mi mandava qualche soldo”, ha dettoa Vanity Fair, ricordando i tempi in cui viveva a Milano. I genitori dierano contrati al matrimonio e per sposarsi hanno dovuto mettere in scena la classica “fuitina”: “Ci siamo sposati alle sei di mattina in una sagrestia”, senza festeggiamenti. I due ...