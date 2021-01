Can Yaman, fra il “bono” della Gerini e la multa/ 400 euro per assembramento a Roma (Di domenica 10 gennaio 2021) multa da 400 euro per l'attore turco di Daydreamer, Can Yaman, che ieri ha presenziato a Roma per lo spot della pasta diretto da Ferzan Ozpetek. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021)da 400per l'attore turco di Daydreamer, Can, che ieri ha presenziato aper lo spotpasta diretto da Ferzan Ozpetek.

Radio105 : 'Queste cose non si possono pianificare, vediamo. Sono sempre aperto alle cose che mi porta la fine.' #CanYaman… - repubblica : Can Yaman multato per l'assembramento davanti all'Eden per lo spot di Ozptek. L'ira di Gabrielli che chiede una rel… - MediasetTgcom24 : Can Yaman, fan si accalcano per chiedere autografo: multato l'attore a Roma #canyaman - Bellombs : #CanYaman #CanYamanInItaly #domenicain #covid #10gennaio bufera su quanto successo a Roma - savannahx89 : RT @Le_Yamanine: ??Grz davvero x tt quello che insieme ci avete regalato @canyaman1989 e @FerzanOzpetek emozioni che ci restano nel cuore i… -