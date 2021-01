Nel nome di Emily (Di sabato 9 gennaio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 2-3 di Vanity Fair in edicola fino al 19 gennaio 2021 Leggi su vanityfair (Di sabato 9 gennaio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 2-3 di Vanity Fair in edicola fino al 19 gennaio 2021

Nel nome di Emily

Interpretando la grande poetessa Dickinson, Hailee Steinfeld ha imparato molto: il coraggio di esprimere le proprie idee, la capacità di farsi ascoltare e, soprattutto, il fine ultimo della fama ...

