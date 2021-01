Crescono i contagi, stretta in arrivo con il nuovo Dpcm (Di sabato 9 gennaio 2021) L'ipotesi è di estendere quanto già previsto dall'attuale Dpcm (coprifuoco dalle 22 alle 5, chiusura di palestre, piscine ecc.) prendendo a prestito alcune delle misure introdotte per il periodo natalizio, come il divieto degli spostamenti tra Regioni (quindi anche quelle in fascia gialla) Leggi su ilsole24ore (Di sabato 9 gennaio 2021) L'ipotesi è di estendere quanto già previsto dall'attuale(coprifuoco dalle 22 alle 5, chiusura di palestre, piscine ecc.) prendendo a prestito alcune delle misure introdotte per il periodo natalizio, come il divieto degli spostamenti tra Regioni (quindi anche quelle in fascia gialla)

I nuovi contagi sono dovuti soprattutto alle feste appena concluse ... Da una parte quindi si assisterà a un numero crescente di vaccinazioni, ma dall’altra c’è il rischio che i numeri dei positivi ...

«Da inizio gennaio - spiega il sindaco e medico Alessandro Paladini Molgora - i casi positivi sono cresciuti progressivamente arrivando agli attuali 20. Ci sono ancora dei ricoverati, so che è faticos ...

