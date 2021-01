Il vaccino Biontech-Pfizer è efficace contro le varianti del coronavirus (Di venerdì 8 gennaio 2021) Stando ad un nuovo studio, il vaccino anticovid della Biontech-Pfizer, proteggerebbe anche dalle cosiddette mutazioni inglese e sudafricana del virus, la cui diffusione è stata ormai riscontrata in molti Paesi.… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Stando ad un nuovo studio, ilanticovid della, proteggerebbe anche dalle cosiddette mutazioni inglese e sudafricana del virus, la cui diffusione è stata ormai riscontrata in molti Paesi.… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Via libera dell' #Aifa , al #vaccino anti-#Covid dell'azienda americana #Moderna, per l'autorizzazione all'immissio… - Tg3web : Dopo quello Pfizer-Biontech - ora in uso - l'Agenzia Europea del Farmaco ha approvato anche il vaccino anti-covid p… - Corriere : Moderna, via libera dell’Ema. È il secondo vaccino autorizzato in Ue dopo l’ok a Pfizer-BioNTech - _ihu : RT @HuffPostItalia: Il vaccino Biontech-Pfizer è efficace anche su varianti inglese e sudafricana - davcarretta : RT @ilfoglio_it: L'Ue acquista altre 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech. Con il nuovo accordo Bruxelles supera gli Stati Uniti… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino Biontech La Commissione europea ha ordinato da BioNTech altre 300 milioni di dosi Avvenire Nessuna delle due aziende ha ancora chiesto l'autorizzazione all'Ema

La speranza del mondo intero è che la procedura di vaccinazione di massa contro il coronavirus possa presto avere una spinta propulsiva in più grazie all’approvazione e alla scoperta di altri vaccini ...

L'Ue acquista altre 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech

Con il nuovo accordo Bruxelles supera gli Stati Uniti nella fornitura di vaccini dell'azienda tedesca. Sulla Germania: “A nessuno stato membro è permesso di negoziare in parallelo o avere un contratto ...

La speranza del mondo intero è che la procedura di vaccinazione di massa contro il coronavirus possa presto avere una spinta propulsiva in più grazie all’approvazione e alla scoperta di altri vaccini ...Con il nuovo accordo Bruxelles supera gli Stati Uniti nella fornitura di vaccini dell'azienda tedesca. Sulla Germania: “A nessuno stato membro è permesso di negoziare in parallelo o avere un contratto ...