Antonio di Bella aggredito da un sostenitore di Trump

Antonio di Bella ha vissuto attimi di panico dopo essere stato aggredito da un supporter di Trump. Scopriamo cosa è successo.

