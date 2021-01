Traffico Roma del 07-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati riparte la città Dopo la pausa natalizia oggi e domani tutta Italia in zona gialla rafforzata dal divieto di spostamenti tra regioni ma con negozi aperti compresi bar e ristoranti questi ultimi fino alle 18 Poi nel weekend il 9 il 10 gennaio zona arancione nazionale con restrizioni più stringenti identiche ovunque attenzioni possibili tratti di strada ghiacciati viste le basse temperature di questi giorni per quanto riguarda le segnalazioni c’èin entrata daSud sulla diramazione della 13 a Tor Vergata è il raccordo in città invece Attenzione ad un incidente in via Statilia all’incrocio con via Santa Croce in Gerusalemme non saranno attive Fino al prossimo 15 gennaio le ZTL di centro storico con Trastevere Tridente San Lorenzo e di Testaccio accesso libero anche senza permesso ...