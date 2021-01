Recovery: bozza piano, sostenibilità quadro finanza pubblica, non gravi su giovani (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen . (Adnkronos) – “La ripartizione tra progetti in essere e nuovi progetti tiene conto della sostenibilità del quadro di finanza pubblica. Sulle nuove generazioni infatti non deve gravare l’onere di un eccessivo indebitamento. I giovani devono essere i principali beneficiari degli effetti e dei risultati attesi dalla realizzazione del piano”. E’ quanto si legge nel documento di sintesi, di 13 pagine, del Recovery plan inviato dal governo alle forze di maggioranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen . (Adnkronos) – “La ripartizione tra progetti in essere e nuovi progetti tiene conto delladeldi. Sulle nuove generazioni infatti non deve gravare l’onere di un eccessivo indebitamento. Idevono essere i principali beneficiari degli effetti e dei risultati attesi dalla realizzazione del”. E’ quanto si legge nel documento di sintesi, di 13 pagine, delplan inviato dal governo alle forze di maggioranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Recovery: bozza piano sostenibilità quadro finanza pubblica non gravi su giovani - #Recovery: #bozza #piano - maurizioft : RT @ItaliaViva: Il punto è semplice: proprio perché siamo in un momento decisivo, c'è bisogno di un governo all'altezza della sfida. Vorre… - TV7Benevento : Recovery: bozza piano, sostenibilità quadro finanza pubblica, non gravi su giovani... - TV7Benevento : Recovery: bozza piano, 'documento di lavoro per favorire accordo politico'... - TV7Benevento : Recovery: bozza piano, risorse salgono a 222 mld, per salute oltre 19... -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery bozza Recovery Plan, la nuova bozza a Palazzo Chigi: per la sanità fino a 18 miliardi Sky Tg24 Recovery: bozza piano, risorse salgono a 222 mld, per salute oltre 19

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Sale a 222,03 il saldo della nuova bozza del piano di resilienza inviato dal governo alle forze di maggioranza, visionato dall'Adnkronos. Le risorse per la salute, oggetto d ...

Recovery, nuova bozza inviata a forze maggioranza

Dopo aver apportato le ultime limature, la nuova bozza del Recovery plan è stata inviata alle forze di maggioranza. E' quanto si apprende da fonti di governo.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Sale a 222,03 il saldo della nuova bozza del piano di resilienza inviato dal governo alle forze di maggioranza, visionato dall'Adnkronos. Le risorse per la salute, oggetto d ...Dopo aver apportato le ultime limature, la nuova bozza del Recovery plan è stata inviata alle forze di maggioranza. E' quanto si apprende da fonti di governo.