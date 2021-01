Inter | infortunio D’Ambrosio | l’esito degli esami | scongiurato il peggio

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Danilopuò tirare un sospiro di sollievo. Il difensore dell‘, nel corso dei minuti finali del match con la Sampdoria, è stato protagonista di un brutto contrasto di gioco che lo ha visto uscire malconcio per un problema al ginocchio sinistro. Le prime immagini, con il difensore nerazzurro molto dolorante, avevano fatto temere il. Ma gliclinici e strumentali svolti questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate nella prossima settimana. Ma la stagione non è compromessa. SportFace.

Inter: il comunicato sulle condizioni di D'Ambrosio. Questo il comunicato del club nerazzurro sulle condizioni di Danilo D'Ambrosio. "Esami clinici e strumentali per Danilo D’Am ...NOTIZIE AS ROMA - Infortunio in casa Inter alla vigilia del match contro la Roma. Nella partita contro la Sampdoria, Danilo D’Ambrosio è uscito dolorante dal campo e questa mattina gli esami svolti ha ...