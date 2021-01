I social network contro Trump | FB blocca il profilo | Twitter cancella i contenuti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Facebook ha deciso dire ildi Donaldalmeno per le prossime due settimane. La notizia era nell’aria da ieri, quando Mark Zuckerberg avevato per 24 ore il presidente a seguito dell’occupazione dei pride boys del Congresso a Washington DC. L’assalto a Capitol Hill: senza precedenti E’ bene ricordare che al momento dell’assalto era in corso la votazione ad aule congiunte per la certificazione della vittoria di Joe Biden alle presidenziali, cosa che rende questa occupazione ancora più pericolosa per le sorti della democrazia americana. Da qui la decisione del più popolaredi oscurare ildi Donald, colpevole di aver buttato benzina sul fuoco su di una situazione già di per se gravissima e ...