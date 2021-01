Calciomercaro Juventus | occasione Depay? Le ultime dalla Francia

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Lacerca nuove occasioni di mercato.l’indiscrezione: bianconeri su Memphisdel Lione Memphispotrebbe diventare una ghiottaper il calciomercato Juve, soprattutto in estate. L’attaccante del Lione è in scadenza di contatto e secondo France Football non piace solo al Barcellona. Sulle sue tracce ci sarebbero anche, Inter e Milan. LEGGI I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com