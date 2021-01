Vaccino Covid, l’Ema dà il via libera a quello di Moderna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera al Vaccino anti-Covid di Moderna. È il secondo Vaccino approvato dall’organismo Ue dopo che il 21 dicembre era arrivato l’ok a quello Pfizer-BioNtech. “Il Vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue”, ha comunicato la Commissione europea dopo il parere positivo dell’Ema. In una nota l’Ema scrive: “Il comitato per i farmaci per uso umano (Chmp) dell’Ema ha valutato accuratamente i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia del Vaccino e ha raccomandato per consenso la concessione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionale formale da ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il viaalanti-di. È il secondoapprovato dall’organismo Ue dopo che il 21 dicembre era arrivato l’ok aPfizer-BioNtech. “Ilè sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue”, ha comunicato la Commissione europea dopo il parere positivo del. In una notascrive: “Il comitato per i farmaci per uso umano (Chmp) delha valutato accuratamente i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia dele ha raccomandato per consenso la concessione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionale formale da ...

