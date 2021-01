Live Napoli-Spezia 1-1 | espulso Ismajli | è assedio azzurro

fcin1908it : LIVE - Serie A, Napoli-Spezia 1-2: vantaggio Spezia con Pobega - GazzettadellaSp : Pareggio delle Aquile, dal dischetto Nzola non sbaglia: Napoli - Spezia 1-1 (live) - MondoNapoli : LIVE - Napoli-Spezia, pareggio di Nzola su calcio di rigore: il punteggio tona in pareggio! -… - fcin1908it : LIVE - Serie A, Napoli-Spezia 1-0: fallo di Ruiz su Pobega, calcio di rigore. Gol di Nzola - fcin1908it : LIVE - Serie A, Napoli-Spezia 1-0: fallo di Ruiz su Pobega, calcio di rigore -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto Enrico Fedele, ex dirigente sportivo: "Se l’ASL di Torino non prende la ...premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. 17.57- Squadre in campo, tutto pronto al Maradona! 17.50 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della partit ...