Conte parla su Facebook: ‘Adesso dobbiamo correre’ (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Giuseppe Conte parla attraverso la sua pagina ufficiale Facebook. Tutti si aspettavano la solita conferenza stampa e un discorso in diretta, invece il Presidente del Consiglio ha preferito scrivere un messaggio sui social, rimandando la conferenza al prossimo Dpcm. “Sono giornate di lavoro intenso, in cui alle parole – insieme alla squadra di governo – stiamo preferendo un silenzio operoso, indispensabile per riuscire a dare il massimo nella difficile fase che il nostro Paese sta attraversando”, scrive Conte, “L’anno che è appena iniziato ci pone di fronte a delle sfide mai affrontate prima nella storia repubblicana, destinate a segnare il nostro presente ma anche il nostro futuro e quello delle prossime generazioni. Abbiamo un’emergenza sanitaria mondiale da superare e una grave crisi economico-sociale da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Giuseppeattraverso la sua pagina ufficiale. Tutti si aspettavano la solita conferenza stampa e un discorso in diretta, invece il Presidente del Consiglio ha preferito scrivere un messaggio sui social, rimandando la conferenza al prossimo Dpcm. “Sono giornate di lavoro intenso, in cui alle parole – insieme alla squadra di governo – stiamo preferendo un silenzio operoso, indispensabile per riuscire a dare il massimo nella difficile fase che il nostro Paese sta attraversando”, scrive, “L’anno che è appena iniziato ci pone di fronte a delle sfide mai affrontate prima nella storia repubblicana, destinate a segnare il nostro presente ma anche il nostro futuro e quello delle prossime generazioni. Abbiamo un’emergenza sanitaria mondiale da superare e una grave crisi economico-sociale da ...

Giorgiolaporta : Ricordo le #conferenzestampa di #Conte con 300 mila persone connesse; oggi arriviamo al massimo a 23 mila. Quando p… - riotta : Roma, domenica di piovoso #lockdown si parla di crisi governo, Renzi incalza, Conte lo snobba ma rischia, #M5S si a… - zazoomblog : Conte parla su Facebook: ‘Adesso dobbiamo correre’ - #Conte #parla #Facebook: #‘Adesso - davideedx : RT @NeffaNeruda: Ma di quale Conte si parla? Bè comunque per me va bene per entrambi. #ConteOut - ViselliTania : RT @NeffaNeruda: Ma di quale Conte si parla? Bè comunque per me va bene per entrambi. #ConteOut -