Speed, due ore di adrenalina con una Sandra Bullock esplosiva (Di martedì 5 gennaio 2021) Speed Canale 20 ore 21.05 con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis Hopper. Regia di Jan De Bont. Produzione USA 1994. Durata: 2 ore LA TRAMA. Un pazzoide (il solito Dennis Hopper) piazza esplosivi a tempo in vari punti di Los Angeles. Un palazzo, un autobus, la metropolitana. L'autobus è quello in maggiore pericolo. Esplode se la velocità è inferiore ai 50 all'ora. Per fortuna alla guida c'è l'intrepida Sandra Bullock. Che passa coi semafori rossi, rischia cento volte di travolgere auto e persone. Ma alla fine lei e il parimenti intrepido agente Keanu Reeves riusciranno a battere il maledetto riducendo i danni al minimo. PERCHE' VEDERLO. Perché la tensione rimane altissima per due ore filate. E per la superlativa Sandra Bullock. Che qui decolla dopo un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021)Canale 20 ore 21.05 con Keanu Reeves,, Dennis Hopper. Regia di Jan De Bont. Produzione USA 1994. Durata: 2 ore LA TRAMA. Un pazzoide (il solito Dennis Hopper) piazza esplosivi a tempo in vari punti di Los Angeles. Un palazzo, un autobus, la metropolitana. L'autobus è quello in maggiore pericolo. Esplode se la velocità è inferiore ai 50 all'ora. Per fortuna alla guida c'è l'intrepida. Che passa coi semafori rossi, rischia cento volte di travolgere auto e persone. Ma alla fine lei e il parimenti intrepido agente Keanu Reeves riusciranno a battere il maledetto riducendo i danni al minimo. PERCHE' VEDERLO. Perché la tensione rimane altissima per due ore filate. E per la superlativa. Che qui decolla dopo un ...

ELF CIV: Gianluca Sconza in Supersport con il team Speed Action

Il giovane pilota campano sarà al via del campionato nazionale in sella ad una Yamaha R6 per riscattarsi dopo un 2020 sfortunato, in cui non ha potuto prendere parte al mondiale di categoria ...

