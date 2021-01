Entry list Atp 250 Melbourne 2 2021 | i partecipanti e gli italiani presenti

(Di martedì 5 gennaio 2021) L’dell’Atp 250 di, evento in programma dal 31 gennaio al 6 febbraio. Lo svizzero Stan Wawrinka occupa la prima posizione del seeding, seguito dal bulgaro Grigor Dimitrov e dal canadese Felix Auger-Aliassime. Fra gli azzurri, da segnalare le presenze di Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. Tra gli alternates figurano invece Gianluca Mager e Andreas Seppi. Di seguito l’elenco dei giocatori che prenderanno parte al torneo.ATP 250(31 GENNAIO – 6 FEBBRAIO) MAIN DRAW 1. Stan Wawrinka (SUI) 2. Grigor Dimitrov (BUL) 3. Felix Auger-Aliassime (CAN) 4. Borna Coric (CRO) 5. Casper Ruud (NOR) 6. Taylor Fritz (USA) 7. Ugo Humbert (FRA) 8. Daniel Evans (GRB)9. Lorenzo Sonego (ITA) 10. Adrian Mannarino (FRA) 11. ...

OA_Sport : #tennis #Melbourne2 Sonego e Cecchinato al via, Wawrinka e Dimitrov gli osservati speciali, curiosità per Auger-Ali… - Rafa_C_G_E : RT @livetennisit: ATP Melbourne 1 (Adelaide) e 2: Entry List. Almeno 6 azzurri nel tabellone principale - livetennisit : ATP Melbourne 1 (Adelaide) e 2: Entry List. Almeno 6 azzurri nel tabellone principale - zazoomblog : Wta Abu Dhabi 2021: la entry-list e chi parteciperà. Parata di stelle presenti quattro top10 - #Dhabi #2021:… - OA_Sport : Wta Abu Dhabi 2021: la entry-list e chi parteciperà. Parata di stelle, presenti quattro top10 -

Ultime Notizie dalla rete : Entry list

Ubi Tennis

L'entry list dell'Atp 250 di Melbourne 2 2021, evento in programma dal 31 gennaio al 6 febbraio. Wawrinka guida il seeding. Presenti Sonego e Cecchinato.Si va a definire il quadro della situazione in vista dei tornei pre-Australian Open 2021. Come è noto, a Melbourne Park, l'organizzazione ha previsto una serie di eventi per consentire la disputa dei ...