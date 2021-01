(Di lunedì 4 gennaio 2021) E'il segretario del Pd Nicolache in una nota approvata dalla segreteria nazionale del partito che si è svolta nel pomeriggio in videoconferenza ricorda a tutti: 'Sono mesi che ...

Advertising

CaressaGiovanni : Zingaretti preoccupato per la tensione nel governo: 'Certe polemiche incomprensibili ai cittadini' - GiammarioDiB : @GiorgioSciara01 @Banto000 @giodiamanti Alle elezioni lui troverà comunque un modo per farsi rieleggere, è spregiud… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti preoccupato

Il Foglio

Il segretario: “Sono mesi che il Pd chiede apertamente e lavora per un rilancio dell’azione di governo, in sintonia con tutti gli alleati".Superati i centomila vaccinati in Italia in una settimana, con il lavoro dei medici a velocità variabile a seconda delle regioni. Prosegue tra perplessità e polemiche la campagna vaccinale della Fase ...