Valentino è già pronto a ripartire da Shangai con Re-signify (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2020 è stato sicuramente un anno incredibilmente duro, arrivato inaspettatamente a scombinare i nostri piani e a complicare la vita dei lavoratori di moltissimi settori a causa della pandemia, del lockdown e delle varie misure di sicurezza. Sono stati numerosi i comparti che hanno subito tutto il peso della situazione attuale, e non ha fatto eccezione la moda, che ha appunto vissuto un anno nero. Eppure, come sempre, c'è chi getta la spugna e chi invece alza la testa, nel tentativo di sviluppare nuove strategie in grado di far superare la crisi. E i grandi marchi non vengono definiti grandi per caso: lo sono in quanto, prima e più di altri, riescono a riemergere dalle difficoltà rafforzando le proprie posizioni di potere. Come Valentino ad esempio, che è già pronto a ripartire da Shangai con il suo progetto ...

