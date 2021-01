Un Paese in lotta con se stesso (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Italia è oggi un Paese diviso, in lotta con se stesso. Si rende sempre più debole, proprio quando sarebbe necessaria la forza dell’unità, che è l’essenza stessa e la ragione di esistere di un sistema. La pandemia, anziché favorire concordia e convergenza si è rivelata come un seme della discordia. Il nostro Paese è oggi più esposto e meno competitivo rispetto ad altri sistemi nazionali, anche a noi vicini, che stanno reagendo alla crisi in modo esattamente opposto, rafforzando la cura dell’interesse nazionale, praticando politiche protezioniste, addirittura in maniera talmente evidente da suscitare a tratti imbarazzo, come nel caso tedesco in ordine all’accaparramento di ulteriori consistenti quantitativi di dosi di vaccino. Il Covid-19 ha acuito i punti deboli del Paese: la governance multilivello ... Leggi su leurispes (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Italia è oggi undiviso, incon se. Si rende sempre più debole, proprio quando sarebbe necessaria la forza dell’unità, che è l’essenza stessa e la ragione di esistere di un sistema. La pandemia, anziché favorire concordia e convergenza si è rivelata come un seme della discordia. Il nostroè oggi più esposto e meno competitivo rispetto ad altri sistemi nazionali, anche a noi vicini, che stanno reagendo alla crisi in modo esattamente opposto, rafforzando la cura dell’interesse nazionale, praticando politiche protezioniste, addirittura in maniera talmente evidente da suscitare a tratti imbarazzo, come nel caso tedesco in ordine all’accaparramento di ulteriori consistenti quantitativi di dosi di vaccino. Il Covid-19 ha acuito i punti deboli del: la governance multilivello ...

I casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia degli 85 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana i contagi sono attualment ...

L’Italia si è sempre un po’ compiaciuta di non saper fare le cose normali ma di eccellere nelle cose straordinarie. Stavolta, non è affatto così. Ci ...

