Tim non funziona a Milano. Fuori uso ADSL e Fibra (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano – Connessione TIM Fuori uso nella città più popolosa d’Italia: da stamattina all’alba centinaia di segnalazioni si sono affollate sui social network delle pagine ufficiali del gestore di linee telefoniche e connessioni ad Internet TIM. In particolare nel capoluogo della Lombardia è Fuori uso il segnale dell’ADSL e della Fibra. Se state sperimentando problemi di connessione con TIM, è probabile che la vostra linea sia coinvolta nei malfunzionamenti. L’azienda non ha ancora confermato ufficialmente il problema e le sue cause, ma le segnalazioni sono talmente numerose che pare inverosimile l’assenza di malfunzionamenti. I disagi hanno coinvolto tutte le fasce di utenza, da quelle domestiche a quelle professionali. Problemi esacerbati dalla necessità di lavorare in ... Leggi su giornal (Di lunedì 4 gennaio 2021)– Connessione TIMuso nella città più popolosa d’Italia: da stamattina all’alba centinaia di segnalazioni si sono affollate sui social network delle pagine ufficiali del gestore di linee telefoniche e connessioni ad Internet TIM. In particolare nel capoluogo della Lombardia èuso il segnale dell’e della. Se state sperimentando problemi di connessione con TIM, è probabile che la vostra linea sia coinvolta nei malmenti. L’azienda non ha ancora confermato ufficialmente il problema e le sue cause, ma le segnalazioni sono talmente numerose che pare inverosimile l’assenza di malmenti. I disagi hanno coinvolto tutte le fasce di utenza, da quelle domestiche a quelle professionali. Problemi esacerbati dalla necessità di lavorare in ...

Advertising

Open_gol : Problemi diffusi sulla rete Tim, con diversi utenti che lamentano di non riuscire a navigare su internet #timdown - StoccoAlan : @TIM_Official salve il mio numero aziendale 039483182 è inagibile non ricevo chiamate e non posso farne. Sono un ag… - FraLauricella : Se #TIM assumesse quanti stanno palesando su twitter le loro competenze e conoscenze nella gestione di una compagni… - itsgiubi : @stophoping_ @TIM_Official assolutamente però è dalle 22 di ieri sera che in gran parte di Italia non va e non danno mezza comunicazione - Cultur_e : #TechNews - Il 2021 comincia male per molti lavoratori in smartworking senza connessione TIM e Tiscali #timdown… -